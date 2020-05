Beyond: Two Souls aperçu sur Steam, bientôt la fin de l'exclusivité Epic Games Store ?

L'année dernière ont débarqué sur PC les trois derniers jeux en date de Quantic Dream, à savoir Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human. Les titres étaient jusqu'alors réservés aux consoles de Sony, mais les joueurs sur ordinateurs peuvent désormais en profiter, à condition de passer par l'Epic Games Store.

Mais cette exclusivité n'est que temporaire, et tout porte à croire que les trois jeux vont débarquer sur d'autres plateformes, notamment Steam, un an après leur lancement sur l'Epic Games Store. SteamDB a en effet remarqué que Beyond: Two Souls a été temporairement listé sur la plateforme de Valve, avant d'être caché ou supprimé. Quantic Dream n'a rien communiqué de son côté.

Beyond: Two Souls était sorti le 22 juillet 2019 sur l'Epic Games Store, il pourrait donc arriver sur Steam le 22 juillet 2020, mais si Quantic Dream veut rester logique, il devrait d'abord proposer Heavy Rain sur la plateforme de Valve, lancé le 24 juin 2019, et qui pourrait sortir sur Steam le 24 juin 2020.

Lire aussi : Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human, les versions physiques PC officialisées en France