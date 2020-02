Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human, les versions physiques PC officialisées en France

La semaine dernière, nous apprenions l'arrivée prochainement de versions physiques de Beyond: Two Souls, Heavy Rain et Detroit: Become Human sur PC, mais uniquement en Espagne, Allemagne Autriche et en Suisse. Les joueurs français croisaient alors les doigts, mais heureusement, Just for Games est toujours sur le coup.

Le distributeur vient en effet d'officialiser ces boîtes pour les trois jeux de Quantic Dream en France, avec une date de sortie également fixée au 20 mars 2020. Le contenu sera le même que les autres versions européennes, les acheteurs retrouveront dans chaque boîte un artbook avec des visuels inédits, des stickers et un code pour télécharger le jeu sur l'Epic Games Store.

Les prix ne changent pas non plus, Heavy Rain et Beyond: Two Souls sont disponibles en précommande contre 19,99 €, tandis que Detroit: Become Human coûte 39,99 €, comme sur l'Epic Games Store, de quoi faire craquer les joueurs.

