Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human, une édition collector avec Kara et une date de sortie sur Steam

Ce soir, Quantic Dream a tenu son premier livestream sur Twitch, David Cage était en compagnie de plusieurs acteurs et actrices ainsi que des animateurs Erika Ishii et Malik Forté afin de faire quelques annonces concernant leurs jeux. Heavy Rain célèbre en effet ses 10 ans, et Detroit: Become Human a déjà deux ans.

Bonne nouvelle pour les fans de Detroit: Become Human, le dernier jeu en date du studio français va célébrer ses deux ans sur PS4, mais ce sont les joueurs PC qui vont avoir droit à une édition collector incluant notamment une statuette de 27 cm de Kara, l'androïde AX400 présente dans le jeu. Les précommandes devraient ouvrir prochainement, mais aucune date ou prix n'ont encore été communiqués.

Quantic Dream est évidemment revenu sur les versions Steam de Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human, qui étaient sorti pour rappel l'année dernière sur PC via l'Epic Games Store. Les joueurs fidèles à la plateforme de Valve vont pouvoir découvrir ces trois titres dans les prochains mois, des démos sont déjà disponibles sur les pages Steam de chaque titre. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas patienter longtemps avant de mettre les mains sur les versions complètes, la date de sortie de Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human est fixée au 18 juin sur Steam.