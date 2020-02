Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human, des versions physiques annoncées sur PC, mais pas en France

L'année dernière, Quantic Dream lançait sur PC via l'Epic Games Store ses trois derniers jeux, jusqu'ici réservés aux consoles de Sony. Et ces titres vont prochainement avoir droit à une version physique, mais dans quelques pays européens seulement.

Koch Media vient en effet d'annoncer que Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human sortiront en boîte le 20 mars 2020, mais uniquement en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Heavy Rain et Beyond: Two Souls, qui datent un peu, seront vendus 19,99 € tandis que Detroit: Become Human coûtera 39,99 €. Ces titres sortiront également en Espagne, Meridiem Games propose déjà des éditions physiques en précommande, avec à chaque fois le jeu, des stickers et un artbook, mais comme l'indique un visuel, pas de CD en vue, il faudra activer un code.

Malheureusement, rien n'a été annoncé pour le moment concernant le reste de l'Europe, pour retrouver ces titres en 4K et à 60 fps en France, il faut donc continuer de passer par l'Epic Games Store, où les titres sont vendus au même prix (quand ils ne sont pas en promotion).