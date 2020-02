Detroit: Become Human, une mise à jour 2.0 qui corrige plein de problèmes sur PC

Detroit: Become Human est arrivé sur PC en fin d'année dernière, permettant à de nouveaux joueurs de s'intéresser à l'aventure à choix multiples de Quantic Dream.

Le portage ne s'est cependant pas fait sans écueils techniques, et la version commerciale était ainsi victime de plusieurs défauts, allant du très ponctuel problème de lancement aux crashs intempestifs et aux bien plus gênants soucis de compatibilité avec certains processeurs. Les développeurs français ont réussi à redresser la barre, et lancent cette semaine une mise à jour 2.0 pour consolider l'édition PC de Detroit: Become Human, mettant au passage à jour les configurations minimale et recommandée pour les rendre plus permissives.

Detroit: Become Human 19,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,99€. Amélioration importante des performances liées au processeur Compatibilité avec les processeurs 4-cœurs : correction de problèmes de ralentissement et de chutes de framerate

Mise à jour des configurations minimale et recommandée

Le processeur pour la configuration minimale est désormais :

Intel Core i5-2300, 2.8 GHz



Ryzen 3 1200, 3.1 GHz



AMD-FX 8350, 4.2 GHz (inchangé)

Le processeur pour la configuration recommandée est désormais :

Intel Core i5-6600, 3.3 GHz



Ryzen 3 1300X, 3.4 GHz



Mémoire : 12 Go RAM

Correction d'un crash récurrent lors du chapitre Fugitives

Correction d'un problème empêchant le lancement du jeu

Correction d'un problème de perte importe de mémoire vive

Corrections de plusieurs problèmes de crashs

Amélioration de la détection des pilotes graphiques Autres modifications Diverses améliorations et corrections dans les menus

Correction des boutons de l'interface de la Galerie

Correction de la mauvaise couleur du sang dans certains chapitres

Correction d'un problème dans l'organigramme de progression

Correction de certains problèmes de liaison clés

Correction de problèmes de chargements de texture