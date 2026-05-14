Devil May Cry revient sur Netflix avec une saison 2 sous haute tension

Dante reprend du service

Devil May Cry est de retour sur Netflix avec une deuxième saison qui remet Dante face à ses démons, au sens propre comme au figuré. Après une première saison lancée en 2025, l’adaptation animée de la licence de Capcom poursuit son chemin avec une nouvelle salve d’épisodes disponible depuis le 12 mai 2026. Cette saison 2 entend pousser plus loin le mélange d’action stylisée, de violence chorégraphiée et de tension familiale qui fait partie de l’identité de la saga.





Studio Mir et Adi Shankar gardent la main

Toujours produite par Adi Shankar et animée par Studio Mir, déjà reconnu pour son travail sur des séries au rythme très visuel, cette nouvelle saison conserve une approche nerveuse de l’univers Devil May Cry. La mise en scène mise sur les affrontements spectaculaires, les poses assumées, les déferlements de démons et une bande-son très présente, dans un esprit qui cherche autant à séduire les fans de la licence qu’un public amateur d’animation d’action. La série ne cherche pas seulement à adapter les jeux Capcom, elle les réinterprète avec un ton plus libre et parfois plus frontal.

Vergil entre dans l’arène

L’histoire prend une ampleur plus sombre alors qu’une guerre éclate entre les mondes. Dante se retrouve entraîné dans un conflit qui dépasse la simple chasse aux créatures démoniaques, tandis que son passé familial revient au premier plan. Cette fois, le héros doit aussi composer avec Vergil, son frère jumeau, figure centrale de la mythologie Devil May Cry et adversaire capable de lui tenir tête. Le face-à-face entre les deux frères devient naturellement l’un des moteurs dramatiques de cette saison 2.

Les jeux aussi reviennent sur le devant de la scène

La sortie de cette saison 2 s’accompagne aussi d’une mise en avant de la licence côté jeux vidéo. Capcom France a notamment signalé des promotions sur plusieurs épisodes de Devil May Cry, avec des réductions allant jusqu’à 75 % sur PC via Steam et sur PlayStation. Une bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir les aventures de Dante, Nero et Vergil, en particulier pour les spectateurs qui auraient rencontré l’univers par la série animée. La stratégie est logique, puisque l’arrivée d’une nouvelle saison sur Netflix peut relancer l’intérêt autour des jeux d’origine.





Avec cette saison 2, Devil May Cry continue donc de tracer sa propre route entre hommage, réécriture et spectacle animé. Les fans les plus attachés à la continuité exacte des jeux pourront probablement débattre de certains choix narratifs, mais la proposition reste claire. Dante est de retour, Vergil entre pleinement dans l’arène, et l’adaptation assume son goût pour l’excès. Pour une licence aussi liée au style, à la musique et aux combats impossibles, ce retour sur Netflix arrive avec les bons arguments pour faire parler de lui.

Et vous, que pensez-vous de ce Vergil version Netflix ?