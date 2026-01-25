Dragon Ball Super : la série va faire son retour avec du neuf et du réchauffé, chaud devant !

40 ans célébrés d'une belle manière





L'évènement Dragon Ball DAIMATSURI n'a clairement pas déçu la communauté, car en plus d'un projet vidéoludique inédit venu nous titiller, Toei Animation a de son côté annoncé le retour de Dragon Ball Super ! Mais avant de passer aux choses sérieuses, place à une vidéo pour le 40e anniversaire de la licence, qui retrace la vie de Gokû et dont la fin sert justement à teaser l'avenir. Notez que la musique a été composée par Hans Zimmer, rien de moins !

Dragon Ball Super va continuer !





Après une diffusion de juillet 2015 à mars 2018, l'anime Dragon Ball Super s'était achevé avec le Tournoi du Pouvoir. Pour autant, le manga de Toyotarō scénarisé avec l'aide d'Akira Toriyama s'est poursuivi, tandis que nous avons pu découvrir les longs-métrages DBS Broly (2018) et DBS Super Hero (2022). C'est donc avec plaisir que nous accueillons cette nouvelle d'une adaptation de l'arc Moro avec l'anime Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, ou la Patrouille galactique dans la langue de Molière. Outre le logo revisité qui laisse place à l'espace, nous avons droit à une première illustration avec Gokû et Vegeta dans leurs tenues arborant l'emblème de l'organisation. En revanche, aucune information quant à la période de diffusion n'a été donnée et pour cause...

Une super remastérisation ?





Ce n'est évidemment pas tout, car dès l'automne 2026, nous pourrons (re)découvrir le début de cette suite dans Dragon Ball Super: Beerus, une version améliorée de la série qui avait elle-même repris le film Dragon Ball Z: Battle of Gods en l'étendant avant de se poursuivre. Il est dit que son développement a commencé il y a plusieurs années. Voici comment elle est décrite :

Dragon Ball Super: Beerus est l'édition AMÉLIORÉE de l'anime Dragon Ball Super, œuvre originale d'Akira Toriyama, auteur du scénario et des personnages. Ce projet propose de nombreuses scènes inédites, des révisions apportées aux séquences existantes, une réinterprétation complète de toutes les images, un nouveau doublage avec une musique et des effets sonores ajoutés, ainsi qu'une reconstruction intégrale de l'histoire. Fidèle à son nom, cette édition AMÉLIORÉE exploite les dernières technologies visuelles pour une immersion et une puissance accrues, notamment lors des combats. Le résultat est une édition AMÉLIORÉE qui restitue avec plus de fidélité l'univers et la vision d'Akira Toriyama, et dont la diffusion offrira une qualité exceptionnelle.

Le but semble donc de davantage coller au manga et donc de potentiellement gommer les nombreuses différences qui pourraient impacter la suite de l'adaptation. Avec l'utilisation d'un tel sous-titre et ce qui est dit, est-ce que cela signifie que les arcs avec Freezer, Champa, Gokû Black et le Tournoi du Pouvoir seront directement inclus sous ce nom ? Pour le moment, rien ne le laisse vraiment penser. Espérons tout de même qu'il ne faille pas attendre trois ans pour découvrir le contenu inédit en anime.

Actuellement, les 24 tomes de Dragon Ball Super sont disponibles en France, vendus 7,20 € à la Fnac.