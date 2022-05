DISNEY+ : Baymax !, date de sortie proche et trailer amusant pour la série tirée de Les Nouveaux Héros

Même s'il ne s'agit pas du film d'animation le plus populaire de Pixar, Big Hero 6 ou Les Nouveaux Héros par chez nous a tout de même une place dans le cœur de nombreux amoureux de Disney. Il avait d'ailleurs eu droit à sa série dérivée en 2D appelée Baymax et les Nouveaux Héros entre 2017 et 2021.

La franchise va maintenant se poursuivre avec Baymax !, une toute nouvelle série en images de synthèse cette fois produite directement par Walt Disney Animation Studios, à destination de Disney+. Un premier trailer avait introduit ce feuilleton comique autour du robot infirmier, place maintenant à une nouvelle bande-annonce confirmant que le personnage gaffeur a bien du mal à se faire une place dans la vie quotidienne de San Fransokyo.

Bande-annonce VF

La séquence dévoile surtout la date de sortie nette et précise de Baymax!, prévu pour le 29 juin 2022 sur Disney+, soit bien durant l'été comme cela était annoncé. Vous pouvez d'ores et déjà souscrire au SVOD pour 8,99 € par an ou 89,99 € par mois.