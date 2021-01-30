Disney+ : la liste exhaustive des 40 séries et 220 films ajoutés avec l'arrivée de Star, il va y avoir du lourd !par Auxance M.
Le service de VOD de Disney va passer un cap le 23 février prochain avec un catalogue largement grossi, mais cela s'accompagnera d'une augmentation du prix de l'abonnement.
Il va y avoir du changement sur Disney+ avec l'arrivée de Star, qui regroupe les contenus estampillés Disney Television Studios (20th Television et ABC), FX et 20th Century Studio. Même si toutes les autres nouveautés de février 2021 ont été dévoilées, nous ne savions pas encore exactement ce qu'apporterait cette catégorie disponible à partir du 23. C'est désormais chose faite, avec la liste exhaustive des films, documentaires et séries qui vont rejoindre le SVOD à cette occasion !
Il y a de tout, de Scrubs à Prison Break en passant par How I Met Your Mother et Lost, Desperate Housewives ou Alias, sans oublier des longs-métrages comme Deadpool, les Kingsman, Logan et bien plus encore. Certes, une partie est déjà disponible chez Netflix ou Amazon Prime Video, mais il faut avouer qu'il y a de belles choses à se mettre sous la dent parmi ces 40 séries, 14 documentaires et 220 films.
SERIES
- 24 HEURES CHRONO - intégralité des saisons 1 à 9
- 24 HEURES : LEGACY
- 9-1-1 - saisons 1 & 2
- ALIAS - intégralité des saisons 1 à 5
- AMERICAN DAD - intégralité des saisons 1 à 9
- BIG SKY
- BLACK-ISH - saisons 1 à 5
- BONES - intégralité des saisons 1 à 12
- BROTHERS & SISTERS - intégralité des saisons 1 à 5
- BUFFY CONTRE LES VAMPIRES - intégralité des saisons 1 à 7
- BURN NOTICE - intégralité des saisons 1 à 7
- CASTLE - intégralité des saisons 1 à 8
- CODE BLACK - intégralité des saisons 1 à 3
- COUGAR TOWN - intégralité des saisons 1 à 6
- DESPERATE HOUSEWIVES - intégralité des saisons 1 à 8
- DEVIOUS MAIDS - intégralité des saisons 1 à 4
- FEUD
- FLASHFORWARD
- GLEE - intégralité des saisons 1 à 6
- GREY'S ANATOMY - saisons 1 à 15
- HELSTROM
- HOW I MET YOUR MOTHER - intégralité des saisons 1 à 9
- LES GRIFFIN - saisons 1 à 18
- LIE TO ME - intégralité des saisons 1 à 3
- LOST - LES DISPARUS - intégralité des saisons 1 à 6
- LOVE, VICTOR
- MARS - intégralité des saisons 1 & 2
- MODERN FAMILY - intégralité des saisons 1 à 8
- NEW GIRL - intégralité des saisons 1 à 7
- PRISON BREAK - intégralité des saisons 1 à 5 REVENGE - intégralité des saisons 1 à 4
- SCANDAL - intégralité des saisons 1 à 7
- SCREAM QUEENS - intégralité des saisons 1 & 2
- SCRUBS - intégralité des saisons 1 à 9
- SLEEPY HOLLOW - intégralité des saisons 1 à 4
- SOLAR OPPOSITES
- SONS OF ANARCHY - intégralité des saisons 1 à 7
- TERRA NOVA
- THE STRAIN - intégralité des saisons 1 à 4
- UGLY BETTY - intégralité des saisons 1 à 4
- X-FILES - intégralité des saisons 1 à 9
DOCUMENTAIRES
- 11 SEPTEMBRE : LA CASERNE DES HEROS
- 42 TO 1
- BE WATER
- BROTHERS IN EXILE
- CHASING TYSON
- DEMINEURS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
- JORDAN RIDES THE BUS
- LA 92
- LANCE - parties 1 & 2
- NATURE BOY
- NO MAS
- O.J. : MADE IN AMERICA - parties 1 à 5
- PONY EXCESS
- THE FAB FIVE
FILMS
- 28 JOURS PLUS TARD
- 28 SEMAINES PLUS TARD
- 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
- 35 HEURES, C'EST DÉJA TROP
- 500 JOURS ENSEMBLE
- 58 MINUTES POUR VIVRE
- 6 JOURS, 7 NUITS
- 60 SECONDES CHRONO
- À BORD DU DARJEELING LIMITED
- À TOMBEAU OUVERT
- À COUTEAUX TIRÉS
- ABSOLUTELY FABULOUS : LE FILM
- AGENT ZÉRO ZÉRO
- AIR FORCE ONE
- ALIEN 3
- ALIEN 4 : LA RÉSURRECTION
- ALIEN VS. PREDATOR
- ALIEN VS. PREDATOR - REQUIEM
- ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER
- ALIEN : COVENANT
- ALIENS - LE RETOUR
- ANNA ET LE ROI
- ANOTHER EARTH
- ARACHNOPHOBIE
- AUPRÈS DE MOI TOUJOURS
- AUSTRALIA
- BABY-SITTER MALGRÉ LUI
- BAD COMPANY
- BANGKOK, ALLER SIMPLE
- BELLE
- BIG TROUBLE
- BLACK SWAN
- BORAT : LEÇONS CULTURELLES SUR L'AMÉRIQUE AU PROFIT GLORIEUSE NATION KAZAKHSTAN
- BOYS DON'T CRY
- BROKEN ARROW
- BROWN SUGAR
- BUFFY TUEUSE DE VAMPIRES
- CASANOVA
- CHEVAL DE GUERRE
- CLONES
- CLUB DREAD
- COCKTAIL
- COCOON : LE RETOUR
- CONFETTI
- CORKY ROMANO
- COUVRE-FEU
- COYOTE GIRLS
- CRAZY/BEAUTIFUL
- CRAZY NIGHT
- DAMIEN - OMEN II
- DARK WATER
- DEADPOOL
- DEJÀ VU
- DERNIERE DANSE
- DESIGNE POUR MOURIR
- DIE HARD ; BELLE JOURNEE POUR MOURIR
- DIE HARD 4 - RETOUR EN ENFER
- DOM HEMINGWAY
- DOWNHILL
- DRAGONBALL EVOLUTION
- DUO MORTEL
- ELLE S'APPELLE RUBY
- ENEMY
- ENNEMI D'ÉTAT
- ESPRIT DE FAMILLE
- EXODUS: GODS AND KINGS
- FASHION VICTIME
- FLIGHT PLAN
- FOUS D'IRENE
- FRENCH CONNECTION
- FROM HELL
- GARAGE DAYS
- GARDEN STATE
- GENTLEMEN BRONCOS
- GOOD MORNING, VIETMAN
- GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN
- HAUTE TRAHISON
- HIGH FIDELITY
- HITCHCOCK
- HITMAN : AGENT 47
- I LOVE YOU, BETH COOPER
- ROBOT
- IN HER SHOES
- INDEPENDENCE DAY
- INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE
- INDIAN PALACE : SUITE ROYALE
- INSIDE THE X FILES
- JENNIFER'S BODY
- JEUX D'ADULTES
- JOY JUST MARRIED (OU PRESQUE)
- JUST MARRIED, NO SEX !
- KINGDOM COME
- KINGSMAN : LE CERCLE D'OR
- KINGSMAN ; SERVICES SECRETS
- LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
- LA CHASSE AUX SORCIÈRES
- LA COLLINE A DES YEUX
- LA COULEUR DES SENTIMENTS
- LA COUSINE BETTE
- LA FACE CACHÉE DE MARGO
- LA FAMILLE TENENBAUM
- LA FEMME DU PASTEUR
- LA GORGE DU DIABLE
- LA GUERRE DES PERES
- LA LIGNE ROUGE
- LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES
- LA MAIN SUR LE BERCEAU
- LA MALEDICTION LA MOUCHE
- LA PLANÉTE DES SINGES (1968)
- LA PLANETE DES SINGES (2001)
- LA PLANETE DES SINGES : SUPREMATE
- LA PLANETE DES SINGES : L'AFFRONTEMENT
- LA PLANETE DES SINGES : LES ORIGINES
- LA PROPOSITION
- LA VIE REVEE DE WALTER MITTY
- LA VOLEUSE DE LIVRES
- LADYKILLERS
- L'AMOUR EXTRA LARGE
- L'AMOUR NE S'ACHÉTE PAS
- LE 13EME GUERRIER
- LE BEAU GOSSE
- LE CADEAU DU CIEL
- LE CERCLE DES POETES DISPARUS
- LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
- LE DERNIER ROI D'ECOSSE
- LE DIABLE SHABILLE EN PRADA
- LE DIAMANT DU NIL
- LE DIVORCE
- LE JOUR D'APRES
- LE JOUR OU LA TERRE S'ARRETA
- LE LABYRINTHE
- LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLEE
- LE LABYRINTHE : LE REMEDE MORTEL
- LE PERE DE LA MARIÉE
- LE POIDS DU DESHONNEUR
- LE PONT DES ESPIONS
- LE ROI ARTHUR LE SECRET DE LILY OWENS
- LE VILLAGE LES AILES DE L'ENFER
- LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
- LES ESPIONS D'A COTE
- LES ÉVADÉS DE LA PLANETE DES SINGES
- LES NUITS AVEC MON ENNEMI
- LES TROIS CORNIAUDS
- LES TROIS FUGITIFS
- L'HOMME LE PUIS DANGEREUX DU MONDE
- LITTLE MISS SUNSHINE
- L'ODYSSÉE DE PI
- LOGAN
- LOIN DE LA FOULE DECHAINÉE
- LOOKING FOR RICHARD
- LOVE & GAME
- LUCY IN THE SKY
- MARY A TOUT PRIX
- MAX PAYNE
- MENDA ET MELINDA
- MISTER G
- MISTRESS AMERICA
- MOULIN ROUGE MY COUSIN RACHEL
- MYSTERY, ALASKA
- NEW YORK TAXI
- NOTORIOUS B.I.G.
- OU SONT LES HOMMES ?
- PAR EFFRACTION
- PATHFINDER - LE SANG DU GUERRIER
- PEARL HARBOR PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
- PHENOMENES
- PHONE GAME PIEGE DE CRISTAL
- POUR L'AMOUR D'UNE FEMME POURSUITE
- POWDER
- PREDATOR
- PREDATOR 2
- PRETTY WOMAN
- PRIMEVAL
- QUAND VIENT LA NUIT
- RIEN A PERDRE
- ROBIN DES BOIS
- ROCK
- ROMEO + JULETTE
- ROUGE A LÉVRES ET ARME A FEU
- SEPARATE LIES
- SEUL SUR MARS
- SEX GUIDE - ATTRACTION ANIMALE
- SIGNES
- SNAKE EYES
- SPEED
- SPEED 2
- SPY
- STARSHIP TROOPERS
- STOKER SUPER TROOPERS
- TERRAIN D'ENTENTE
- THE BOYFRIEND - POURQUOI LUI ?
- THE CLOSER YOU GET, SEDUCTION A L'IRLANDAISE
- THE DOOR
- THE GRAND BUDAPEST HOTEL THE MARINE
- THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- THE SESSIONS
- TINA
- TITAN A.E.
- TITANIC
- TOMBSTONE
- TOUCHE PAS À MON PÉRISCOPE
- TRIPLE ALLIANCE
- TROP C'EST TROP
- UN CRI DANS L'OCÉAN
- UNE GRANDE ANNÉE
- UNE JOURNÉE EN ENFER
- UNE LUEUR DANS LA NUIT
- USS ALABAMA
- VERONICA GUERIN
- VOISINS DU TROISIÈME TYPE
- VOLTE/FACE
- WAITRESS
- WAKING LIFE
- WALK THE LINE
- WATERBOY WILD
- WILD GENERATION
- WORKING GIRL
- X-FILES : LE FILM
- X-FILES: REGENERATION
- ZARDOZ
L'abonnement Disney+ coûte toujours 6,99 € par mois ou 69,99 € par an, tout du moins jusqu'au 23 février. À cette date, il passera à 8,99 € par mois et 89,99 € par an : votre souscription annuelle en cours ira jusqu'à son terme sans augmentation, et vous pouvez conserver votre tarif mensuel à 6,99 € jusqu'au 22 août 2021.
Lire aussi : DISNEY+ : la liste exhaustive des films, séries et programmes au lancement en France !
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Rédacteur
Auxance
|Rédacteur préféré de ton rédacteur préféré depuis 2009, passionné de musique qui fait boom boom, adepte de séries comiques en tout genre. J'ai un peu trop joué à Pokémon dans ma vie.
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