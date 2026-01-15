God of War : la série Prime Video dévoile enfin son Kratos, les joueurs le trouveront calme et raisonnable !

God of War sur Prime Video jusqu'à présent





Avec les adaptations à la pelle de jeux vidéo plus ou moins inspirées des œuvres de base, Hollywood et les éditeurs ont trouvé un filon très lucratif à exploiter. C'est notamment le cas de Sony, qui après Uncharted, Gran Turismo ou encore The Last of Us a décidé de s'associer à Amazon MGM Studios pour porter en live-action les aventures de Kratos dans God of War, du moins son épopée nordique aux côtés d'Atreus. Comme pour bien d'autres projets du genre à l'instar d'Assassin's Creed, les annonces sont effectuées au compte gouttes en amont du début de la production. Le mois dernier, nous avions ainsi appris que Frederick E.O. Toye réalisera les deux premiers épisodes, la série ayant pour showrunner Ronald D. Moore. C'est désormais un cap supplémentaire qui est franchi avec la révélation de l'acteur qui incarnera Kratos à l'écran.

D'un dieu à un autre, il n'y a qu'une voix





Jusqu'à présent, le Spartiate et fils de Zeus avait bénéficié des doublages de T.C. Carson (jusqu'à Ascension) et Christopher Judge (depuis 2018) dans la langue de Shakespeare. Si en tant que fan de Teal'c, nous n'aurions pas été contre voir ce dernier l'incarner, le choix de l'équipe de production s'est porté sur un acteur que les joueurs connaissent bien et c'est pour le coup assez amusant.

C'est en effet Ryan Hurst qui va devoir se montrer « calme et raisonnable », lui qui doublait Thor dans God of War Ragnarök (il avait même participé à l'unboxing du collector) et que vous avez pu voir dans Sons of Anarchy en tant que Harry « Opie » Winston. Il figure d'ailleurs au casting de L'Odyssée, film pour le moins très attendu cette année. L'annonce a été effectuée en partageant la photo ci-dessous montrant l'acteur face à une statue de Kratos et il faut bien avouer que son visage s'y prête bien.

Quelques détails déjà connus





Le communiqué de presse précise quant à lui que les aventures de Kratos prévues pour au moins deux saisons couvriront l'arc nordique, avec la préproduction prenant actuellement place à Vancouver.

Dans God of War, la série en prises de vues réelles, son histoire suivra fidèlement la trame des deux derniers jeux, tout en le confrontant à un nouveau défi : son fils Atreus, âgé de dix ans. Cette relation père-fils a inauguré un chapitre inédit dans la saga légendaire et sera au cœur de la nouvelle série.

Le synopsis officiel ne laisse d'ailleurs aucun doute quant à ce qui sera adapté :

God of War suit un père et son fils, Kratos et Atreus, dans leur périple pour disperser les cendres de leur épouse et mère, Faye. Au fil de leurs aventures, Kratos tente d'inculquer à son fils les valeurs d'un meilleur dieu, tandis qu'Atreus cherche à enseigner à son père comment devenir un meilleur être humain.

En attendant d'en savoir plus au sujet de cette série God of War pour Prime Video, vous pouvez actuellement vous procurer God of War Ragnarök à seulement 53,99 € chez Gamesplanet sur PC.

