Disney+ : le programme des nouveautés de février 2021, des séries cultes débarquent avec Star

Disney+ va entrer dans une nouvelle ère en février 2021 avec l'arrivée de Star, le service regroupant les programmes de Disney Television Studios (20th Television et ABC), FX et 20th Century Studios. La liste des nouveautés n'a pas encore été explicitée, et il faudra attendre de nous rapprocher du 23 février pour cela, mais 24 Heures Chrono, Lost, How I Met Your Mother, Les Griffin/Family Guy, Desperate Housewives ou encore les films Die Hard seront disponibles au lancement en France !

À part ça, le programme du mois est assez maigre, avec tout de même la possibilité de visionner Black Panther, la troisième saison de Runaways, les deux premières parties du dessin animé X-Men ou encore le film familial avec un écureuil Flora & Ulysse. En parallèle, la première saison de WandaVision va bien évidemment se poursuivre avec un épisode inédit chaque vendredi.

5 février Film

EPIC : La Bataille du Royaume Secret

Docs

Le triangle des Bermudes : du mythe à la réalité



Le Titanic redévoilé



Les secrets des épaves de guerre 12 février Disney Originals

Les coulisses de Pixar - Batch 2

Série

Runaways - Saison 3

Docs

Trésors sous les mers : Port Royal, ville pirate



Trésors sous les mers : Alcatraz 19 février Disney+ Originals

Flora & Ulysse

Film

Black Panther

Séries

T.O.T.S. - Saison 1



X-Men - Saisons 1 et 2

Doc

L'histoire sous rayons X, saison 1 23 février Lancement de Star

Séries

Big Sky - saison 1 (exclusif)



Helstrom - saison 1 (exclusif)



Love, Victor - saison 1 (exclusif)



Solar Opposites - saison 1 (exclusif)



Black-ish - saisons 1 à 5

Pour mémoire, l'arrivée de Star entraînera une augmentation de l'abonnement à 8,99 € par mois ou 89,99 € par an : si vous vous abonnez à l'année d'ici là, vous pourrez toujours profiter du tarif à 69,99 €, et la souscription mensuelle à 6,99 € par mois sera automatiquement renouvelée à ce prix jusqu'en août si vous êtes déjà membres.