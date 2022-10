Doctor Who : c'est la fin du 13e Docteur de Jodie Whittaker, un excitant premier teaser des épisodes du 60e anniversaire partagé !

Une fois n'est pas coutume, nous allons ici vous parler de Doctor Who, série légendaire de science-fiction de la BBC qui fêtera l'année prochaine son 60e anniversaire et qui a eu droit ces dernières années à plusieurs adaptations vidéoludiques déjà évoquées dans nos colonnes. Entre le thriller interactif The Lonely Assassins, le duo d'aventures de Maze Theory, The Edge of Time et The Edge of Reality, et même une apparition dans Fortnite portée par la chaîne anglaise (bien que non officielle du côté Epic Games), la licence a su toucher les joueurs de tous bords.

Les whovians avaient rendez-vous ce dimanche soir pour le dernier épisode de l'ère Chris Chibnall et du Treizième Docteur, The Power of the Doctor, un double évènement puisqu'en plus de la Régénération du personnage de Jodie Whittaker, il s'agissait également d'une célébration du centenaire de la BBC, avec le retour de bien des visages du passé du feuilleton pour l'occasion. Le showrunner décrié par une partie de la communauté se retire donc après ce que nous considérons comme un joli coup d'éclat, laissant le champ libre à Russell T Davies pour son grand retour, et c'est bien cet avenir qui nous intéresse. Forcément, la suite de cet article contiendra ce qui peut être considéré comme des spoilers si vous n'êtes pas à jour, toutes les informations étant toutefois officielles, certaines connues depuis des mois. Vous êtes prêts ? Alors, allons-y !

Outre les scènes jouant sur la nostalgie et une prestation brillante de Sacha Dhawan qui a enflammé le dancefloor, c'est donc la toute fin de l'épisode partagée ci-dessus par la BBC qui a su nous scotcher. Oui, tout comme le Docteur, et même avant lui, notre première réaction fut tout simplement « what? », tout en ayant connaissance du casting des futurs épisodes. Ainsi, le Quatorzième Docteur sera... David Tennant ! Un article du site officiel a clairement officialisé la nouvelle, tandis qu'une première bande-annonce teaser a été partagée à la toute fin de l'épisode, à découvrir ci-dessous, puisque le tournage du triptyque qui nous attend a déjà eu lieu.

Ainsi, les trois épisodes spéciaux qui viendront célébrer le 60e anniversaire du show seront tous diffusés en novembre 2023. Il faudra donc patienter plus d'un an avant de les découvrir, mais la promesse de ce qui nous attend est des plus alléchantes. Au lieu d'introduire directement un Docteur au visage inédit, Russell T Davies a donc décidé de recaster la coqueluche des fans David Tennant, qui était déjà le Dixième Docteur (et le Meta-Crisis Docteur) à l'époque où lui était showrunner lors des saisons 1 à 4 de l'ère moderne. Si l'acteur est de retour, son personnage ne sera donc pas Tenth et, surtout, ne restera pas longtemps sur le devant de la scène puisque son remplaçant a déjà été officialisé en mai dernier. Ncuti Gatwa sera donc le prochain interprète original du Docteur lors d'une 14e saison, lui qui est surtout connu pour son rôle d'Eric Effiong dans Sex Education. Russell T Davies a d'ailleurs déclaré :

Si vous pensiez que l'apparition de David Tennant était un choc, nous avons bien d'autres surprises en route ! Le chemin vers le Quinzième Docteur de Ncuti est chargé de mystère, d'horreur, de robots, de marionnettes, de danger et de plaisir ! Et comment est-ce lié au retour de la merveilleuse Donna Noble ? Comment, quoi, pourquoi ? Nous vous donnons un an pour spéculer, avant que tout se déchaîne !

Ces trois épisodes vont en effet aussi ramener Catherine Tate dans son rôle de Donna Noble, de quoi amener les fans à se questionner sur la manière dont cela est possible, en plus de la présence du talentueux Neil Patrick Harris dans un rôle inconnu et d'une certaine Rose campée par Yasmin Finney. La réalisation de ces épisodes spéciaux semble prometteuse à en croire ce premier aperçu et, rien qu'avec une seule phrase, Ncuti Gatwa a déjà tout d'un grand Docteur !

Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir le renouveau de Doctor Who. Le coffret DVD de la saison 13 sous-titrée Flux sortira de son côté début janvier et peut être précommandé à la Fnac au prix de 24,99 €.