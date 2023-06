E3 : les éditions 2024 et 2025 elles aussi annulées ?

L'E3 n'a toujours pas réussi à se remettre de la pandémie de COVID-19 il y a trois ans. Comme tous les salons, il avait été annulé en 2020 par mesure de sécurité sanitaire, mais depuis, il cherche à revenir en force. Malheureusement, l'E3 2023 avait été annulé quelques semaines avant sa tenue, faute de participants.

Les joueurs peuvent-ils compter sur les E3 2024 et E3 2025 pour renouer avec leur salon vidéoludique préféré ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Le Los Angeles Tourism Board of Commissioners a tenu récemment une réunion pour faire le point sur les futures activités dans la ville, et dans la section dédiée aux conventions qui animeront LA à l'avenir, il est fait mention des annulations de l'E3 pour 2024 et 2025. De quoi libérer quelques chambres d'hôtel au début du mois de juin. L'ESA, qui organise le salon depuis ses débuts, a quand même partagé un bref communiqué à Stephen Totilo d'Axios, qui déclare :

L'ESA est actuellement en discussion avec les membres de l'ESA et d'autres parties prenantes au sujet de l'E3 2024 (et au-delà), et aucune décision finale concernant les salons n'a été prise pour le moment.

Cela ne sent quand même pas très bon, mais pas de panique pour les joueurs, le Summer Game Fest a déjà annoncé qu'il fera son retour en 2024, nous aurons notre dose de conférences et d'annonces majeures l'année prochaine. Et toute l'année, vous pouvez retrouver des jeux en promotion sur Gamesplanet.