2024 & 2025 : les déceptions et les attentes d'Amaury, rédacteur et testeur

Mes déceptions de 2024





À lire avant : TOP 5 2024 : le GOTY d'Amaury, rédacteur et testeur

Je pourrais aussi vous parler de mes déceptions, en lien avec les jeux que j’attendais en début d’année, mais j’attends la version 1.0 de Hades II pour m’y plonger et Senua’s Saga: Hellblade II a quand même été un très bon jeu, même s’il n’apporte pas grand-chose de neuf par rapport au premier opus.

TEST Senua's Saga: Hellblade II, un magnifique documentaire Arte

Ma plus grosse déception aura été Star Wars Outlaws qui, malgré son immersion totale dans l’univers de la franchise, comprenait bien trop de soucis dans ses mécaniques pour être réellement amusant. Ubisoft a modifié de nombreux éléments depuis la sortie, donnant l’impression que le jeu était finalement en bêta à 80 € depuis plusieurs mois, dommage pour sa réputation.

TEST Star Wars Outlaws : pas de nouvel espoir pour Ubisoft

Mes attentes pour 2025





De plus, évoquons quand même mes attentes de 2025. Bien évidemment, je vais citer Grand Theft Auto VI, histoire de faire comme tout le monde, même si je reste sceptique quant à sa sortie l’année prochaine, son côté irrévérencieux qui fait le sel de la licence et son gameplay. Espérons que la maniabilité sera plus souple que celle de Red Dead Redemption 2 et que l’histoire sera mieux rythmée. Après avoir adoré le premier volet, j’attends évidemment Death Stranding 2: On the Beach, tout comme Mafia: The Old Country et Doom: The Dark Ages, nouveaux opus de franchises que j'apprécie beaucoup.

Chez Nintendo, Légendes Pokémon: Z-A me fait bien sûr de l’œil, idem pour Metroid Prime 4: Beyond (sur Switch 2 ?). La toute récente annonce d’Elden Ring Nightreign me laisse perplexe, malgré son mode solo, je crains un déséquilibre dans la difficulté pensée pour la coopération et les classes prédéfinies risquent de limiter le fun. Mais s’il y a bien un jeu vidéo qui me donne envie pour 2025, c’est… Clair Obscur: Expedition 33. Sorti de nul part, le RPG du studio français Sandfall Interactive semble techniquement impressionnant, avec un gameplay lorgnant du côté du J-RPG et un casting voix exemplaire. Les développeurs ont déjà annoncé une durée de vie de 30 heures, ce qui est largement suffisant pour moi, qui n’ait plus le temps de passer 80 heures sur un jeu de rôle (désolé Metaphor: ReFantazio).