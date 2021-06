GeForce NOW : 13 jeux rajoutés, 3 jours gratuits pour l'E3 et un concours Apex Legends

NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW comme chaque semaine. Le constructeur rajoute cette fois pas moins de 13 jeux dans son catalogue, mais surtout, il célèbre l'E3 2021. Les joueurs qui s'inscriront via l'offre gratuite de GeForce NOW entre aujourd'hui et le 15 juin prochain pourront en effet profiter de trois jours gratuits à l'accès Prioritaire, permettant de jouer sans limite de temps et avec le DLSS et le ray tracing.

NVIDIA célèbre également la saison Postérité d'Apex Legends et lance un concours grâce à sa technologie Highlights, qui capture automatiquement les moments forts dans les jeux vidéo. Jusqu'au 24 juin, les joueurs peuvent envoyer leurs meilleurs extraits d'Apex Legends sur GFNLegends.com pour tenter de gagner de l'équipement dans le Battle Royale d'EA Games et Respawn.

Et après tout cela, n'oublions pas les jeux, ils sont 13 cette semaine à rejoindre le catalogue GeForce NOW, voici la liste complète :

Chivalry 2 (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Guilty Gear: Strive (Steam, le 11 juin) ;

(Steam, le 11 juin) ; AMID EVIL (Steam) ;

(Steam) ; Beyond Good & Evil (Steam) ;

(Steam) ; Morbid: The Seven Acolytes (Steam) ;

(Steam) ; Neptunia Virtual Stars (Steam) ;

(Steam) ; Not the Robots (Steam) ;

(Steam) ; Quest Hunter (Steam) ;

(Steam) ; Sabotaj (Steam, seulement disponible en Europe) ;

(Steam, seulement disponible en Europe) ; Tom Clancy's Ghost Recon (Ubisoft Connect) ;

(Ubisoft Connect) ; Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown (Ubisoft Connect) ;

(Ubisoft Connect) ; Townsmen - A Kingdom Rebuilt (Steam) ;

(Steam) ; Vikings - Wolves of Midgard (Steam).

Pour rappel, GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € sur Amazon.