GeForce NOW : Loopmancer et 8 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur met en avant Loopmancer, certifié RTX ON et compatible avec le DLSS et le ray-tracing, disponible pour les membres Prioritaires et RTX 3080.

Une démo de Loopmancer est même disponible grâce à la fonctionnalité Instant Play, parfait pour essayer le titre avant de l'acheter pour en profiter en streaming. Et voici maintenant la liste des neuf titres qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW cette semaine :

Neon Blight (nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) ; Loopmancer (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Stones Keeper: King Aurelius (nouvelle sortie sur Steam, 14 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 14 juillet) ; Wonder Boy: The Dragon's Trap (nouvelle sortie gratuite sur Epic Games Store, 14 juillet) ;

(nouvelle sortie gratuite sur Epic Games Store, 14 juillet) ; Dead Age 2 (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Huntdown (Steam) ;

(Steam) ; Out There: Oceans of Time (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Titan Quest Anniversary Edition (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; The Guild 3 (Epic Games Store).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendu 149,95 € sur Amazon.