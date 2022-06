Loopmancer : date de sortie, démo et bande-annonce pour le rogue-lite cyberpunk

Il y a un an, Yooreka Studio et eBrain Studio dévoilaient Loopmancer, un jeu d'action et de plateforme avec des mécaniques de rogue-lite qui nous emmènera dans une ville cyberpunk inspirée de Hong Kong, aux côtés d'un détective privé à la recherche d'une journaliste disparue et affrontant divers ennemis avec des armes blanches ou à feu et des pouvoirs technologiques.

Les studios sont de retour cette semaine, avec d'abord une nouvelle bande-annonce, à admirer ci-dessus. Si Loopmancer vous intrigue, il est déjà possible de l'essayer au travers d'une démo disponible sur Steam jusqu'au 20 juin prochain, et la version complète ne se fera pas attendre très longtemps : la date de sortie de Loopmancer est fixée au 13 juillet 2022, sur PC via Steam et l'Epic Games Store.

Les développeurs rappellent enfin que Loopmancer sera jouable avec du ray-tracing et le DLSS si vous avez une carte graphique NVIDIA GeForce RTX, disponibles sur Amazon.