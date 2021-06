Loopmancer : un rogue-lite cyberpunk entre plateforme et action annoncé avec du gameplay

Source: Yooreka Studio et IGN

Yooreka Studio et eBrain Studio viennent de dévoiler cette semaine Loopmancer, un jeu de plateforme et d'action se déroulant dans univers cyberpunk avec des mécaniques de rogue-lite. Un titre futuriste et au gameplay intense, comme nous le montre la première bande-annonce partagée par IGN :

Loopmancer se déroule en 2064, dans une ville fictive inspirée de Hong Kong où les prothèses bioniques sont désormais légion. Le joueur y incarne Xiang Zi Xu, un détective privé qui renaît après un accident mortel et qui affronte un tas d'ennemis grâce à des armes blanches, des armes à feu et ses pouvoirs technologiques. Développé à l'aide de l'Unreal Engine 4, le jeu nous demandera d'enquêter sur la disparition d'une journaliste au travers de sept niveaux, et rogue-lite oblige, la mort surviendra souvent.

Loopmancer est attendu à une date encore inconnue sur « PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch ». Pour vous mettre dans l'ambiance, vous pouvez retrouver Cyberpunk : Histoire(s) d'un futur imminent à 29,90 € sur Amazon.