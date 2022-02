GeForce NOW : une mise à jour 2.0.38 lancée, Discord mieux intégré et 8 jeux rajoutés

Un mois à peine après le lancement de la mise à jour 2.0.38, NVIDIA publie aujourd'hui la version 2.0.39 de GeForce NOW, son service de cloud gaming. Celle-ci rajoute notamment la prise en charge des connexions via Discord et améliore la fonctionnalité Rich Presence, affichant sur l'outil de VoIP les jeux lancés par l'utilisateur.

GeForce NOW célèbre également son deuxième anniversaire en offrant deux navires dans World of Warships, le Charleston et le Dreadnought, aux abonnés seulement. Et bien évidemment, de nouveaux jeux sont rajoutés au catalogue, ils sont huit cette semaine, les voici :

SpellMaster: The Saga (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Ashes of the Singularity: Escalation (Steam) ;

(Steam) ; Citadel: Forged With Fire (Steam) ;

(Steam) ; Galactic Civilizations III (Steam) ;

(Steam) ; Haven (Steam) ;

(Steam) ; People Playground (Steam) ;

(Steam) ; Train Valley 2 (Steam) ;

(Steam) ; Valley (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.