GeForce NOW : une mise à jour et 5 jeux rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA partage la liste des jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming. Mais cette semaine, le constructeur publie surtout la mise à jour 2.0.37 de GeForce NOW, qui rajoute plusieurs nouveautés et qui s'invite sur les téléviseurs LG, comme déjà annoncé.

Voici les nouveautés apportées par ce patch 2.0.37 de GeForce NOW :

De nouvelles options de mise à l'échelle de la résolution :

: AI Enhanced : peut être activée en jouant sur PC avec certains GPU NVIDIA et SHIELD TV ; elle exploite un modèle de réseau neuronal entraîné ainsi qu'un sharpening de l'image pour un aspect plus naturel ;



Amélioré : offre une meilleure qualité d'affichage que la version standard ;



Standard : activée par défaut, elle a un impact minimal sur les performances du système.

Personnalisations pour les streameurs :

: Les réglages de certains paramètres de qualité du streaming peuvent désormais être effectués en cours de session à l'aide de la superposition GeForce NOW dans le jeu ;



Amélioration de l'expérience de streaming sur play.geforcenow.com pour le web en assignant la résolution de streaming idéale pour les appareils qui ne sont pas en mesure de décoder un bitrate de streaming élevé.

Concernant l'intégration de GeForce NOW dans les TV LG, NVIDIA précise qu'il s'agit là des modèles 4K OLED, QNED, NanoCell et UHD lancés en 2021, l'application est à télécharger dans le LG Content Store de la Smart TV. Les acheteurs d'une télévision compatible, entre le 1er et le 27 mars prochain et uniquement aux États-Unis, ont même droit à six mois d'adhésion prioritaire au service de NVIDIA.

Enfin, du côté des jeux, six titres sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW, les voici :

Mortal Online 2 (nouvelle sortie sur Steam le 25 janvier) ;

Daemon X Machina (gratuit sur l'Epic Games Store du 27 janvier au 3 février) ;

Metro Exodus Enhanced Edition (Steam et Epic Games Store) ;

Tropico 6 (Epic Games Store) ;

Assassin's Creed III Deluxe Edition (Ubisoft Connect).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 142,99 € sur Amazon.