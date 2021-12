GeForce NOW : 6 jeux rajoutés et une mise à jour déployée

Même si la fin de l'année approche, NVIDIA continue de rajouter de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming. Mais le constructeur lance surtout aujourd'hui la version 2.0.36 de son application, permettant de relier ses comptes NVIDA et Ubisoft afin de lancer plus rapidement ses jeux Ubisoft Connect.

Cette mise à jour améliore également l'expérience de GeForce NOW sur Mac, avec un « ratio idéal » sur le MacBook Pro M1 Max. Les possesseurs d'un M1 MacBook Air ou MacBook Pro peuvent même profiter de jeux en 1600p avec l'abonnement RTX 3080, activé pour rappel depuis la semaine dernière. Concernant les nouveaux jeux, ils sont six à rejoindre le catalogue de GeForce NOW aujourd'hui, les voici :

White Shadows (Steam) ;

(Steam) ; Monopoly Madness (Ubisoft Connect) ;

(Ubisoft Connect) ; ANNO 1404 History Edition (offert sur Ubisoft Connect) ;

(offert sur Ubisoft Connect) ; Prison Architect (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Super Magbot (Steam) ;

(Steam) ; Untitled Goose Game (Epic Games Store).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 139 € sur Amazon.