GeForce NOW : Palia et 5 autres jeux rajoutés au catalogue

GeForce NOW rajoute comme à son habitude de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur de cartes graphiques fait heureusement mieux que la semaine dernière et introduit cette fois six nouveaux titres.

Il y en a pour tous les goûts cette semaine, avec de la stratégie, du tir, des écoliers de South Park ou encore un Stardew Valley-like à succès. Voici la liste complète des jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW cette semaine :

Palia (Steam) ;

(Steam) ; Bulwark: Falconeer Chronicles (Steam) ;

(Steam) ; Millennia (Steam) ;

(Steam) ; Outpost: Infinity Siege (Steam) ;

(Steam) ; South Park: Snow Day! (Steam) ;

(Steam) ; Tchia (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV.