House of the Dragon : une date ferme pour le début de la saison 1 du spin-off de Game of Thrones

La conclusion de Game of Thrones a beau avoir déçu une bonne partie des fans, la série est partie pour rester dans les annales du petit écran. HBO a donc logiquement prévu de capitaliser sur son succès avec des spin-offs, originaux ou tirés d'autres ouvrages de George R. R. Martin. Le premier sur la liste sera House of the Dragon, basé sur le roman Feu et Sang de l'auteur.

Une première bande-annonce nous a permis de retrouver le casting, composé d'Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, Le Serpent de Mer), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Eve Best (Rhaenys Velaryon), Fabien Frankel (Criston Cole) ou encore Sonoya Mizuno (Mysaria). Ils donneront vie à la conquête de Westeros par les Targaryen, 200 ans avant l'histoire des Stark racontée dans la série principale.

Il manquait encore une donnée clé pour se projeter : la date de sortie. Sortez vos carnets : le ou les premiers épisodes de la saison 1 seront diffusés sur HBO Max et HBO à compter du 21 août 2022. En France, ce devrait encore une fois être OCS qui devrait se charger de la distribution au plus proche de celle de la version originale. 3 affiches mettant à priori en scène autant de dragons et œufs différents ont été dévoilées au passage.

