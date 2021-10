House of the Dragon : premier teaser excitant pour la série spin-off de Game of Thrones sur les Targaryen

Même si la saison 8 de Game of Thrones est loin d'avoir convaincu tout le monde, l'adaptation des romans Le Trône de Fer de George R. R. Martin restera l'un des monuments télévisuels de notre époque. HBO a donc décidé de capitaliser sur ce succès en commandant le spin-off House of the Dragon, qui mettra lui en scène l'arc Feu et Sang.

C'est donc 200 ans avec les péripéties des Stark que nous plongerons pour vivre la conquête de Westeros par les Targaryen. Ryan Condal et Miguel Sapochnik, cadres de la première série, dirigeront ce nouveau projet, avec devant la caméra Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, Le Serpent de Mer), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Eve Best (Rhaenys Velaryon), Fabien Frankel (Criston Cole) ou encore Sonoya Mizuno (Mysaria).

Une partie de ce beau petit monde avait été aperçu sur les premières photos officielles du tournage, place désormais à une première bande-annonce teaser pour en voir un tout petit peu plus. Tout est encore cryptique, mais le narrateur nous promet déjà un rôle important des dieux, des rois, du feu, du sang et surtout des dragons, alors que le Trône de Fer est toujours au cœur des préoccupations. Ce n'est qu'un amuse-bouche pour le moment, House of the Dragon n'étant attendu qu'en 2022 sur HBO Max.

