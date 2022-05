House of the Dragon : nouveau trailer enflammé pour la série dérivée de Game of Thrones

Même si plusieurs spin-offs de Game of Thrones devraient naître dans les années à venir, le premier à suivre ses pas sera House of the Dragon. Cette nouvelle série à gros budget à venir sur HBO et HBO Max reviendra sur le règne sur le Trône de Fer des Targaryen, 200 ans avant les mésaventures des Stark.

Un premier teaser nous avait déjà plongé dans le passé aux côtés de Rhaenyra, Rhaenys, Daemon et ViserysTargaryen, Lord Corlys Velaryon, Alicent et Otto Hightower, Criston Cole ou encore Mysaria. Tous ont droit à leur affiche personnage aujourd'hui, et sont surtout de retour dans la première véritable bande-annonce, déjà pleine de violence, de dragons et de manigances politiques.

Contenez votre excitation, car il va encore falloir être un peu patient : la sortie de House of the Dragon n'est pas prévue avant le 21 août 2022 sur HBO et HBO Max, à raison d'un épisode par semaine.

Lire aussi : House of the Dragon : premières images conformistes pour le spin-off de Game of Thrones sur les Targaryen