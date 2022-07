House of the Dragon : une tortueuse histoire de succession se dessine dans le trailer principal

Nous avons déjà pu nous faire une idée de ce que nous réserve House of the Dragon, la préquelle à Game of Thrones. Un teaser et un teaser trailer ont en effet déjà été diffusés, pour nous faire profiter du budget investi dans ce spin-off et de l'intrigue qui tournera autour du passage sur le trône de la famille Targaryen, 200 ans avant le feuilleton culte.



À un mois de la diffusion du premier épisode sur HBO et HBO Max, place au trailer principal pour en prendre plein la vue. Cette bande-annonce, forcément la plus longue à ce jour, offre encore une fois une palanquée de plans alléchants et surtout un regard concret sur le scénario : Viserys Targaryen doit nommer son successeur et entre l'aînée Rhaenyra, le fils Daemon, les adversaires militaires et les complotistes qui aimeraient aussi se faire une place, la tâche ne va pas être aisée.

La première saison de House of the Dragon débutera le 21 août aux États-Unis, et donc dès le 22 août à 3h00 en simulcast sur OCS. Pour les retardataires, l'intégrale de Game of Thrones est disponible à partir de 74,99 € sur Amazon.fr.