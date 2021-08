MAJ Crysis Remastered Trilogy compare ses versions Xbox 360 et Series X, et PS3 et PS5 en vidéo

Crytek a déjà sorti l'année dernière Crysis Remastered, version modernisée de son FPS culte, mais il ne comptait pas laisser les deux autres opus dans un coin. Le mois prochain débarquera Crysis Remastered Trilogy, et le studio partage cette semaine une nouvelle bande-annonce :

Cette fois, pas de narration, simplement un comparatif entre les versions Xbox 360 et Xbox Series X. L'occasion de se rappeler que les Crysis étaient quand même très, très beaux à l'époque, mais ils le seront encore plus avec les technologies modernes, la vidéo montre bien l'évolution des textures et de l'anti-aliasing. D'ailleurs, la description précise que les jeux seront jouables avec des textures en haute définition, une résolution dynamique entre 1080p et 4K et jusqu'à 60 fps sur cette plateforme.

Crysis Remastered Trilogy est toujours attendu en fin d'année 2021, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et une compatibilité avec les Xbox Series X|S et PS5. Le jeu est déjà disponible en précommande à 49,99 € sur Amazon.

Mise à jour : Crytek partage maintenant une vidéo similaire pour les versions PlayStation 3 et PS5, à admirer juste ici :

Lire aussi : Crysis Remastered : la version physique datée sur Switch, avec une carte dédicacée ultra rare