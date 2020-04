Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 16) : Tom Nook reprend déjà son trône à Cloud

Final Fantasy VII Remake avait forcément pris la tête du classement des jeux vidéo les plus vendus en France la semaine de son lancement, allant même jusqu'à placer son édition Deluxe dans le top 5. Si l'édition standard et la déclinaison spéciale sont toujours en tête de ligne, le trône a déjà été perdu au profit du mastodonte du moment.

Oui, Animal Crossing: New Horizons reprend déjà la première position pour la semaine 16, reléguant FFVIIR en deuxième et quatrième places. Ring Fit Adventure continue de faire des émules pendant le confinement avec une belle troisième place, et Mario Kart 8 Deluxe est toujours inarrêtable avec une plus qu'honorable cinquième position. Resident Evil 3 disparaît lui du top, peut-être pour ne jamais y revenir.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 avril 2020 :