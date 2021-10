NETFLIX : Arcane, un clip savoureux pour la chanson thème de la série League of Legends, Enemy d'Imagine Dragons

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie d'Arcane, la série animée League of Legends par Riot Games et Fortiche Productions. Elle reviendra sur les origines de Jinx et Vi, en nous emmenant dans la région de Piltover et les profondeurs du district de Zaun, aperçues dans un premier trailer il y a quelques semaines.

De nouvelles images de cet univers sont dévoilées à l'occasion de la sortie du clip de la chanson phare du feuilleton, Enemy, proposant aussi un tas de scènes inédites réalisées spécialement pour la vidéo musicale. Elle est interprétée par nul autre qu'Imagine Dragons, en featuring avec le rappeur JID. Le groupe de pop rock étasunien n'est pas un étranger de la communauté LoL : il avait déjà composé l'hymne Warriors pour les Worlds 2014. Cette nouvelle collaboration va-t-elle autant marquer les esprits ? Seul l'avenir nous le dira.

Les premiers épisodes d'Arcane sortiront le 7 novembre à 4h00 sur Netflix en France, tandis que l'OST sera proposée en 3 lots les 6, 13 et 20 novembre : vous pouvez pré-enregistrer l'album via le site dédié.



Lire aussi : Netflix : voici le programme des sorties de novembre 2021 en France, du lourd en vue