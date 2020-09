NETFLIX : Code Lyoko, l'intégrale de la série culte débarque sur le SVOD en France

Entre Pokémon, Naruto, Fullmetal Alchemist, Les Aventures de Tintin et bien d'autres, Netflix ne manque pas de séries d'animation qui ont bercé l'enfance de beaucoup d'abonnés. Le diffuseur est cependant toujours en recherche de nouvelles propositions pour divertir son public, et en prépare une belle pour le mois prochain.

Pour refaire… UN MONDE SAAAAAAANS DAAAAAANGER !



L’intégrale de Code Lyoko, le 1er octobre. pic.twitter.com/PKBxbox030 — Netflix France (@NetflixFR) September 7, 2020

Il vient en effet d'annoncer que Code Lyoko, diffusé sur France 3 entre 2003 et 2007, allait être disponible dans son intégralité à compter du 1er octobre 2020 ! Vous allez donc pouvoir voir ou revoir les plus de 90 épisodes que compte le feuilleton français, produit par MoonScoop. Et si vous n'êtes pas familiers avec cette série, pour faire court, elle nous conte l'histoire d'adolescents chargés de neutraliser le dangereux programme multi-agent XANA en agissant depuis un univers virtuel.

Si vous êtes impatients, vous pouvez déjà regarder la série sur Amazon Prime Video si vous êtes abonnés, ou directement sur YouTube, où l'intégralité des épisodes et même l'adaptation en live-action Code Lyoko Evolution sont disponibles. Parce que oui, il n'y a pas que Netflix sur ce marché.

