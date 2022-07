MAJ NETFLIX : Yu Yu Hakusho, 4 premiers visuels et comédiens pour la série en live-action adaptant le manga culte

Après Cowboy Bebop et en plus de One Piece et Death Note, Netflix prépare aussi une adaptation live-action de Yu Yu Hakusho. Ce manga culte des années 90, dont la version anime est d'ailleurs disponible sur le service de vidéo à la demande, raconte l'histoire de Yûsuke Urameshi, un jeune garçon bagarreur qui va décéder lors d'une rixe, puis commencer une nouvelle vie dans le monde des esprits avec des pouvoirs surnaturels le transformant en détective pas comme les autres.

Le projet avait été annoncé en novembre 2021 pour une sortie en décembre 2023 et se concrétise déjà alors qu'IGN dévoile en exclusivité les premiers membres du casting, affichés en costume pour l'occasion. Yusuke Urameshi sera donc interprété par Takumi Kitamura (Tokyo Revengers), Yoko Kurama, le démon renard dont l'esprit a été placé dans le corps d'un enfant, sera incarné par Jun Shison (Teiichi: Battle of Supreme High), et Hiei, le premier antagoniste majeur de la franchise, sera joué par Kanata Hongo (L'Attaque des Titans, Kingdom). Le réalisateur Shô Tsukikawa (You Shine in the Moonlight, My Teacher, My Love), qui mène le projet aux côtés du scénariste Tatsuro Mishima, a fait quelques commentaires sur la production chez IGN.

« L'œuvre originale est un chef-d'œuvre universel unique et une raison pour laquelle le Japon est si fier de sa culture du manga et de l'anime. Je suis heureux de partager ce chef-d'œuvre qu'est Yu Yu Hakusho avec le monde entier et j'espère que nous pourrons créer quelque chose dont tout le monde entier appréciera, » déclare Kitamura à IGN.

« Le manga parle de Yusuke Urameshi, un lycéen qui passe ses journées à se battre et qui meurt dans un accident en essayant de protéger un jeune enfant. Alors qu'il réalise qu'il regarde son propre cadavre, une femme nommée Botan, qui se dit guide du monde des esprits, lui transmet une vérité choquante : personne ne s'attendait à ce qu'un délinquant comme Yusuke meure en accomplissant un acte de bonté, et il n'y avait pas de place pour lui ni au paradis ni en enfer. Yusuke a donc une chance d'être ressuscité, et après avoir passé une épreuve, il devient un détective du monde des esprits. Yusuke est alors mêlé à un mystère qui pèse sur les mondes humain, démoniaque et spirituel. L'aventure spectaculaire de Yusuke va maintenant devenir une série d'action live-action sur Netflix. »

« Quand j'ai entendu parler pour la première fois de Yu Yu Hakusho recevant une adaptation live, je me suis honnêtement demandé si ce serait même possible, mais après avoir été présenté avec la vision du producteur et les possibilités offertes par Netflix, mes attentes ont grandi et je me suis retrouvé passionné par l'idée de donner vie à ce projet. Plus que tout, je pense que l'attrait de Yu Yu Hakusho vient de ses personnages, c'est pourquoi je voulais souligner les relations et les batailles de Yu Yu Hakusho, » déclare le réalisateur Sho Tsukikawa à IGN.

« Les effets visuels que nous utilisons sont assez avancés, car nous utilisons une technologie de pointe, visant la meilleure qualité possible. Enfin, dès le début, nous étions très conscients de créer une série pour un public mondial. Tout comme quand j'ai entendu parler de cette adaptation pour la première fois, il y a peut-être des gens qui pensent que c'est une mission impossible, mais qu'importe comment j'exprime ce que je ressens, je crois que l'œuvre parlera d'elle-même et prouvera que c'est possible. Je continuerais de mettre tout mon cœur et mon âme dans le projet afin d'offrir le meilleur divertissement japonais au monde », déclare-t-il.