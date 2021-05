NETFLIX : Eden, un trailer charmant pour la prochaine série animée originale par le réalisateur de Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Après Yasuke et en attendant Godzilla: Singular Point qui est en cours de diffusion au Japon et sera disponible sur le service en juin, Netflix prépare le terrain pour un autre anime qu'il produit, Eden. Il est développé par les novices de Qubic Pictures, en collaboration avec CGCG Studio Incorporated, derrière des cinématiques de jeux comme Gravity Rush 2 ou World of Final Fantasy. Il est tout de même dirigé par Yasuhiro Irie, réalisateur de Fullmetal Alchemist: Brotherhood, rien que ça.



La série animée sort dans quelques jours et sa première véritable bande-annonce vient d'être diffusée. Nous pouvons y apprécier son style graphique coloré, mais aussi les prémices de l'histoire de Sara, une mystérieuse héroïne accompagnée par deux robots dans un monde post-apocalyptique où les humains sont censés avoir disparu.

Eden est une ville peuplée uniquement de robots, les humains ayant disparu de longue date... Jusqu'au jour où E92 et A37, deux robots en mission, trouvent et réveillent par accident un bébé prénommé Sara. Ils remettent alors en question tout ce qu'on leur a fait croire et élèvent la fillette en secret dans un endroit protégé à l'extérieur d'Eden. Qui est donc Sara ? Et puisque les humains sont censés ne plus exister depuis plusieurs milliers d'années, d'où vient-elle et que fait-elle ici ? Suivez les aventures de ce trio improbable pour le découvrir.

Séduits ? Alors vous pourrez découvrir Eden dès le 27 mai 2021 sur Netflix. Vous pouvez vous abonner via des e-Cartes cadeaux proposées à la Fnac.

Lire aussi : Netflix : les sorties de mai 2021 datées, demandez le programme !