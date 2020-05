NETFLIX : Japan Sinks: 2020, premier trailer pour la série animée catastrophe du créateur de Devilman Crybaby

Masaaki Yuasa est l'un des grands noms actuels de l'animation japonaise, à qui nous devons des longs-métrages comme Mind Game, Lou et l'Île aux Sirènes, Night Is Short, Walk On Girl ou plus récemment Ride you Wave. Il a tapé dans l'œil de Netflix il y a quelques années : ce dernier a alors produit Devilman Crybaby, qui a connu beau petit succès sur le SVOD.

Ils vont de nouveau collaborer sur une série animée en dix épisodes baptisée Japan Sinks: 2020. Il s'agira ni plus ni moins de la l'adaptation de La Submersion du Japon, un roman mêlant science-fiction et catastrophe alors que nous découvrons le destin d'une famille nippone ordinaire, brisée par une succession de mystérieux tremblements de terre dévastateurs.

Une première bande-annonce du projet vient d'être dévoilée, avec la patte reconnaissable du studio Science SARU. La date de sortie de Japan Sinks: 2020 est au passage fixée au 9 juillet 2020, en exclusivité sur Netflix.