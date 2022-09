NETFLIX : Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, premier trailer aux petits oignons pour la suite de Knives Out avec Daniel Craig

Très prisé par Hollywood, Rian Johnson a choisi de se faire plaisir en donnant suite à son long-métrage à succès À couteaux tirés (Knives Out en version originale). Il a en effet signé un contrat avec Netflix pour pouvoir produire et réaliser 2 nouvelles aventures du détective Benoit Blanc, campé par Daniel Craig.



La prochaine s'appelle Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés (Glass Onion: A Knives Out Mystery en VO) et mettra encore un scène un casting 5 étoiles, formés par Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista. Nous découvrons aujourd'hui la toute première bande-annonce teaser, qui nous montre une bande de magnats de la technologie invités sur une paradisiaque île grecque pour une murder party qui va vite virer au vrai whodunit, quand un meurtre va survenir.



Le long-métrage s'annonce d'ores et déjà aussi savoureux pour nos méninges et nos mirettes que le premier : nous pourrons le visionner en exclusivité sur Netflix à compter du 23 décembre 2022. D'ici là, À couteaux tirés est disponible en Blu-ray à partir de 15,00 € sur Amazon.fr.

