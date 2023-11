NETFLIX : La Réceptionniste Pokémon, une bande-annonce qui sent bon les vacances pour la série en stop motion

Lors du Pokémon Day 2023 en février dernier, outre les dernières informations du moment concernant les jeux vidéo de la licence, ainsi que le JCC, c'est une annonce plutôt surprenante qui avait été effectuée, celle de La Réceptionniste Pokémon. En effet, il s'agit d'une série exclusive à Netflix et qui en plus a été réalisée en stop motion. Nous ne savions alors pas quand elle serait diffusée, jusqu'à cet été et la mise en ligne de la vidéo ci-dessous, précisant que ce serait pour décembre. L'actrice Rena Nōnen connue sous le nom de Non nous y fait une visite de dwarf studios, où tout a été réalisé. Cette dernière et le réalisateur Iku Ogawa présentent ainsi quelques bases de l'intrigue de ce drôle de feuilleton, ainsi que les éléments bien réels qui ont été créés pour lui donner vie.

Mais depuis quelques jours, nous avons enfin une date ferme et définitive, le jeudi 28 décembre 2023, pour bien terminer l'année avec quatre épisodes d'une durée d'un bon quart d'heure chacun.

Une véritable bande-annonce nous montrant enfin à quoi nous attendre a au passage été partagée et ce ne sera clairement pas l'esprit de Noël et des fêtes qui sera à l'honneur, puisque l'hôtel où la jeune Haru va prendre son poste est situé sur une île ensoleillée rappelant l'atmosphère de l'archipel d'Alola. Nous découvrirons donc tout comme elle les rouages de l'établissement. Ses journées ne manqueront pas de péripéties et le trailer nous fait bien comprendre que c'est là qu'elle fera la rencontre de son compagnon Psykokwak, dépeignant ainsi une belle amitié naissante.

La chanson faisant office de générique se nomme Have a Good Time Here, interprétée par Mariya Takeuchi, chanteuse japonaise à la longue carrière, tandis que nous retrouverons au casting vocal japonais Fairouz Ai pour la jeune Alisa, Eita Okuno pour Tyler et Yoshiko Takemura pour la directrice Watanabe.

