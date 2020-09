NETFLIX : Le Problème à Trois Corps, les créateurs de Game of Thrones sur l'adaptation en série de la saga de science-fiction chinoise

Quoique nous puissions penser de la fin de Game of Thrones, personne ne lui enlèvera son statut de phénomène de la pop culture. La série a en effet été l'une des plus suivies et plus commentées de l'histoire, rendant mécaniquement les producteurs David Benioff et D.B. Weiss très bancables. Ils ont notamment attiré l'œil du géant Netflix, qui leur a proposé un énorme contrat pour venir créer plusieurs projets sur la plateforme, et en les forçant à abandonner leur idée de trilogie Star Wars.

Un an après la signature du partenariat, Netflix vient de dévoiler la prochaine série sur laquelle David Benioff et D.B. Weiss allaient travailler. Il s'agira d'une adaptation de Remembrance of Earth's Past, une saga littéraire chinoise en trois volumes écrite par Liu Cixin, plus souvent nommé par le titre du premier opus : Le Problème à Trois Corps. Youzu Pictures avait d'ailleurs planché sur une adaptation cinématographique il y a quelques années, avant qu'Amazon ne s'intéresse à une transformation en série pour Prime Video, mais c'est donc chez Netflix que le projet va atterrir. Si vous n'êtes pas familiers avec ces romans de science-fiction, ils nous racontent la prise de contact entre des scientifiques chinois œuvrant dans une base militaire secrète et des civilisations extraterrestres.

Benioff et Weiss seront accompagnés par Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood) au scénario et à la production, tandis que Rian Johnson et Ram Bergman (Looper, Knives Out, Star Wars : Les Derniers Jedi) auront un rôle de producteur exécutif. L'auteur Liu Cixin sera même producteur consultant, aux côtés de Ken Liu, traducteur sur la version anglaise de Le Problème à Trois Corps et de la troisième partie, La Mort Immortelle.

Si vous ne connaissez pas encore cet incontournable de la littérature de science-fiction, les romans peuvent être achetés chez Amazon. L'adaptation n'a elle pas encore d'année de diffusion, mais il va clairement falloir s'armer de patience.

