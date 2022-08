NETFLIX : Mercredi, première bande-annonce teaser pour la série de Tim Burton sur la fille de la famille Addams

Tim Burton va à son tour rejoindre le cercle plus très fermé des réalisateurs de renom à proposer une création originale sur Netflix. Il avait été annoncé l'année dernière qu'il dirigerait et financerait Wednesday, une série live-action sur l'entrée dans une nouvelle école de Mercredi Addams, qui devra jongler entre ses pulsions meurtrières, ses capacités surnaturelles et un mystère familial. Al Gough et Miles Millar (Smallville, Into the Badlands) ont eux le rôle de producteur exécutif.

Bande-annonce VO

Le projet nommé logiquement Mercredi en France a rapidement avancé, en regroupant dans son casting Jenna Ortega en actrice principale, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci et bien d'autres. Nous venons de découvrir aujourd'hui sa première bande-annonce teaser, qui nous révèle que Mercredi va quitter son école traditionnelle suite à des comportements dangereux et rejoindre la fameuse Nevermore Academy et ses élèves étranges. Les bizarreries devraient s'enchaîner dans cette série d'enquête, et La Chose, déjà visible à l'écran, ne devrait pas aider.

Bande-annonce VF

Mercredi n'a pas encore de date de sortie, mais devrait être diffusé à partir de 2022 en exclusivité sur Netflix.