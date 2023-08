NETFLIX : Scott Pilgrim Takes Off, date de sortie et première bande-annonce rock'n'roll pour l'anime

Le comics Scott Pilgrim de Bryan Lee O'Malley avait attiré les regards des lecteurs entre 2004 et 2010, mais c'est bien l'adaptation en long-métrage par Edgar Wright qui a permis à la licence de devenir culte. Alors qu'elle aurait pu être rangée au placard, Netflix a décidé de la ressusciter avec une adaptation en série animée par Bryan Lee O'Malley, Edgar Wright et BenDavid Grabinski à la production, et Science SARU (Devilman Crybaby, Inu-Oh) à l'animation. Et ce qui avait réjoui les fans, c'est que tous les acteurs du film seront de retour pour doubler leurs personnages respectifs dans l'anime !

La première bande-annonce teaser du projet vient d'être révélée et, si tous ces comédiens ne donnent pas encore de la voix, elle nous apprend que la série ne s'appellera pas Scott Pilgrim The Anime, mais Scott Pilgrim Takes Off. La direction artistique sera très proche des bandes dessinées, du design des personnages à l'utilisation d'effets visuels rappelant le format papier.

Cerise sur le gâteau, c'est le groupe de rock chiptune Anamanaguchi qui assurera la bande-son, lui qui était déjà aux musiques sur Scott Pilgrim vs. The World: The Game, jeu d'Ubisoft disponible en édition limitée à partir de 59,99 € sur Amazon.fr. Nous savions la production bien avancée : la date de sortie vient nous le prouver, elle qui vient d'être calée au 17 novembre 2023, en exclusivité sur Netflix donc. Scott Pilgrim Takes Off sera-t-il finalement la version ultime du récit où Scott doit défier les sept ex maléfiques de Ramona pour la conquérir ? Réponse à la fin de l'année !