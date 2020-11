Oculus Quest 2 : le LIVE #06, mise à jour V23, Oculus Move, Star Wars, désinfection du casque...

L'Oculus Quest 2 est d'abord un casque de réalité virtuelle autonome, mais il est aussi capable de se connecter à un PC pour profiter d'un catalogue beaucoup plus large proposé sur SteamVR, Oculus Store ou encore HTC Viveport. Il remplace logiquement le premier modèle de Quest, mais sa sortie a aussi mis un terme à la production de l'Oculus Rift S (casque PC seulement). Vous pouvez vous le procurer sur les sites de la Fnac, Darty, Amazon ou encore Oculus.com.

Nous vous avons livré nos impressions dans notre test ici, mais comme vous êtes toujours très nombreux à vous poser des questions sur cet Oculus Quest 2, nous avons choisi de vous répondre de façon directe au travers de plusieurs diffusions YouTube que vous pouvez retrouver sur notre playlist Quest 2 dont les vidéos sont toutes chapitrées afin de vous permettre de trouver les sujets qui vous intéressent sans avoir à tout regarder.

Le direct de ce dimanche soir va aborder des sujets comme les ajouts de la mise à jour V23 (côté Quest 2 et côté PC), Oculus Move, le nettoyage de son casque VR (désinfection) pour pouvoir l'utiliser à plusieurs sans risque, les navigateurs Internet disponibles (avantages, défauts, astuces), un tour des nouveautés de la semaine (Star Wars: Tales from the Galaxy Edge, Sphères, Wolfes in the Wall), mais aussi sur Engage et vtime XR. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de nous poser vos questions en direct, nous y répondrons avec plaisir.

Rendez vous ici ou sur notre chaîne YouTube ce dimanche 22 novembre dès 18h00.