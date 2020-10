Oculus Quest 2 LIVE #03 : envie d'en savoir VRaiment plus ? Le Replay de notre LIVE est en ligne !

Salut Eric!Merci pour les réponses apporté au fil du temps. Je serai la ce soir, j'ai une question un peu particulière dont je n'arrive pas à trouver la réponse.Combien d'ampère il faut pour recharger le Quest 2? Dans le sens ou je voudrais utiliser une batterie externe ayant une sortie de 2.1a et une de 2.4a si besoin (ce n'est pas une batterie usb c, j'ai pris un adaptateur usb c vers usb 3). J'ai vu un 2.8a pour un Quest 1, j'imagine que cela doit être équivalent?Cela ne rechargera pas la batterie mais permettra surement de la faire tenir plus longtemps. Je me suis dit qu'avec votre situation dans l'événementiel, vous avez dû peut être déjà avoir recours à cette techniqueSinon, je serai la ce soir de toute façon.A ce soir(Mo Nazou dans le chat Youtube)