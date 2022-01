Oculus Quest 2 : envie de jouer au poker ? Lumière sur deux expériences « Casino » en VR

Des jetons qui glissent sur la table, plus de 5 000 machines jouables gratuitement sans inscription et sans téléchargement qui clignotent comme sur ce site, des cartes qui se plient, l’univers des casinos est particulier et amuse sans difficulté. Si vous avez un casque Oculus Quest 2 à la maison et que vous avez envie de vous transporter dans un monde décalé, eh bien, il y a deux expériences à ne pas louper, à savoir PokerStars VR et Poker VR- Multi Table Tournaments (qui peuvent être téléchargées gratuitement au passage).

Chose amusante, les environnements peuvent être changés dans chaque jeu. Un château, un appartement loufoque, une base spatiale, il y a le choix pour amuser les mirettes. Mais plus concrètement :

PokerStars VR

PokerStars a combiné le poker en direct et en ligne dans une expérience VR véritablement immersive. Observez vos adversaires, suivez leurs indications et discutez en temps réel.

Manipulez vos jetons et vos cartes, comme vous le feriez à une table de poker réelle. C'est le jeu de poker le plus passionnant de la planète, et il y a une place libre pour vous dès maintenant.

Poker, blackjack et machines à sous authentique.

Une expérience sociale totalement immersive.

Simplicité, intuition et facilité de jeu.

Jouez contre de vrais adversaires.

Physique réaliste, des cartes et des jetons, etc.

Débloquez des jetons gratuits tous les jours.

Poker VR- Multi Table Tournaments

Jouez au poker comme un pro. Poker VR est la seule application à proposer des tournois multitables et des jeux d'argent. Voyez facilement où jouent vos amis, rejoignez leur table ou invitez-les à jouer avec vous !

Des quêtes, les environnements et les avatars clairs et nets.

Jouez au poker comme dans la vie réelle, frappez pour vérifier, jetez vos cartes pour vous coucher, etc.

Ayez l'impression d'être dans un casino et pas seulement à une table.

Poker VR propose un jeu basé sur la physique à la table.

Tournois multitables avec équilibrage automatique des tables et classement en direct. Les tournois peuvent accueillir des centaines de joueurs en même temps.

Examinez tous les casinos avant de rejoindre une table. Voyez où jouent vos amis, leur pile de jetons, etc.

... et bien plus encore !

Entraînez-vous bien avec ces titres du jour, PokerStars VR et Poker VR- Multi Table Tournaments, avant de poser quelques billets sur la table. Et n'oubliez pas de faire attention à une éventuelle addiction et à votre santé mentale !