UNBOXING de l'Oculus Quest 2 : un packaging « écolo » pour le casque VR qui va démocratiser la VR

L'Oculus Quest 2 vient tout juste d'être officialisé via la conférence Facebook Connect qui s'est terminée il y a quelques minutes. Dans les grandes lignes, ce nouveau modèle est plus léger, beaucoup plus puissant, propose un affichage avec 50 % de pixels en plus et surtout il est proposé à un prix bien plus attractif que son prédécesseur. En effet, le modèle 64 Go est vendu 349 € (contre 449 € pour le Quest premier du nom) et celui avec 256 Go l'est à 449 € (contre 549 €, avec seulement 128 Go, pour le Quest). Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous vous proposons de découvrir sa fiche technique complète, la liste des accessoires disponibles au lancement et son test complet qui arrive très vite. .

Du côté du packaging, il semble suivre la tendance du moment avec un look carton brut et blanc pour l'habillage extérieur. Sur la face avant de la boîte, le logo Oculus est bien présent, même si certaines rumeurs le renvoyaient aux oubliettes, mais le « From Facebook » occupe l'autre angle. Chose cocasse, le nom Quest 2 est dans une police qui n'est pas habituelle et donne l'impression d'avoir été ajouté au dernier moment comme si le nom final du produit avait été validé très tardivement. La face arrière offre six photos de jeux, dont deux qui n'étaient officiellement pas connus avant cette présentation, Jurassic World Aftermath et The Climb 2. Elles sont accompagnées de celles de Beat Saber, Population: One, Echo VR et Star Wars: Tales From the Galaxy Edge. Que du bon, mais les jeux ne sont pas inclus dans le package. Un rappel des points forts du casque VR est aussi présent : « Technologhie de pointe, Simplicité et rétrocompatibilité ». Arrive enfin le point de détail qui fait grincer les dents de nombreux utilisateurs, la partie « avertissements » qui rappelle qu'il faut posséder un accès à Internet, un smartphone et un compte Facebook pour pouvoir installer son Quest 2. Ce dernier détail est d'ailleurs signalé deux fois sur la boîte. Autre changement notable, pour Facebook, la VR n'est plus interdite au moins de 13 ans, mais seulement déconseillée. Le réseau social aurait-il trouvé un moyen de collecter des informations sur des mineurs de moins de treize ans ? Bonne question.

Le contenu de la boîte est complet !





Dans la boîte, il y a donc le casque VR Quest 2, les deux manettes Touch, deux piles pour les alimenter, un adaptateur secteur et un câble de chargement d'un mètre (contre trois pour le Quest original). Bref, tout ce qu'il faut pour jouer dès réception est dans la boîte. Vous trouverez toutes les photos de notre unboxing maison à la page suivante de cet article.

L'Oculus Quest 2 est disponible en précommande dès aujourd'hui sur le site d'Oculus, à la Fnac, chez Darty et Amazon pour une commercialisation à partir du 13 octobre 2020.