Oculus Quest 2 LIVE #04 : le point après son lancement (avis, astuces, tests accessoires...)

L'Oculus Quest 2, le casque de réalité virtuelle autonome de Facebook, est maintenant disponible à la vente depuis une douzaine de jours via des sites marchands comme la Fnac, Darty, Amazon ou encore Oculus.com. Vous êtes très nombreux à avoir fait chauffer la carte bleue pour vous l'offrir et même si le géant américain ne communique pas réellement de chiffres, il est clair que les ventes ont déjà dépassé les prévisions initiales.

Après vous avoir déjà proposé, avant son lancement, trois directs sur YouTube pour vous faire découvrir l'Oculus Quest 2 en avant-première, nous avons décidé de continuer sur notre lancée pour faire le point post-lancement avec vous via un nouveau direct. Pour la grande majorité des acheteurs, les retours sur l'Oculus Quest 2 sont positifs et sont en adéquation avec ce que nous vous avions donné comme impressions via notre test. Pour autant, une certaine partie des utilisateurs, surtout ceux qui avaient précédemment un Oculus Quest 1, lui reprochent quelques points de détails comparatifs comme la perte de l'écran OLED (et de ses noirs bien noirs), un champ de vision (FOV) moins grand (argument très discutable), une finition plastique plus cheap, une autonomie moins importante (là aussi, cela reste à voir) et surtout son obligation de connexion au réseau social Facebook qui a empêché quelques-un d'entre eux, suite à un bannissement sans le moindre avertissement, d'utiliser leur casque. Pour ce dernier point, nous vous invitons d'ailleurs à lire notre article (ou regarder la vidéo qui va avec) pour savoir comment éviter que cela vous arrive. Nous vous proposerons ainsi de vous exprimer sur le sujet, mais aussi sur d'autres thèmes comme la sangle, les manettes, les jeux optimisés le sont-ils vraiment, les accessoires, etc.

Voici le programme (indicatif) :

Le point sur la sortie de Oculus Quest 2 ;

; Le point sur les livraisons (retards, rupture...) ;

Point rapide sur les bannissements Facebook ;

Retour sur vos avis, vos impressions ;

Quels jeux/applications/utilitaires conseiller aux nouveaux utilisateurs ?

Quels usages pour l' Oculus Quest 2 ?

? Quel câble acheter pour jouer avec son PC en Link ?

Quels routeurs Wi-Fi pour l' Oculus Quest 2 , première approche ;

, première approche ; Démonstration des grips Mamut (et comparaison avec ceux de Kiwi) ;

Test rapide du masque facial pas cher de chez Ali Express ;

Installer un disque dur externe est-il possible ?

Vos questions en direct.





Vous pourrez regarder le live ici ou directement sur notre chaîne YouTube à partir de 21h00, le dimanche 25 octobre 2020.