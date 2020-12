REPLAY Oculus Quest 2 : LE LIVE #11, les meilleurs titres VR de l'année (VR d'Or 2020) et questions/réponses !

L'Oculus Quest 2 est d'abord un casque de réalité virtuelle autonome, mais il est aussi capable de se connecter à un PC pour profiter d'un catalogue beaucoup plus large proposé sur SteamVR, Oculus Store ou encore HTC Viveport. Il remplace logiquement le premier modèle de Quest, mais sa sortie a aussi mis un terme à la production de l'Oculus Rift S (casque PC seulement). Vous pouvez vous le procurer sur les sites de la Fnac, Darty, Amazon ou encore Oculus.com.

Nous vous avons livré nos impressions dans notre test ici, mais comme vous êtes toujours très nombreux à vous poser des questions sur cet Oculus Quest 2, nous avons choisi de vous répondre de façon directe au travers de plusieurs diffusions YouTube que vous pouvez retrouver sur notre playlist Quest 2, et les vidéos sont toutes chapitrées afin de vous permettre de trouver les sujets qui vous intéressent sans avoir à tout regarder.

Le direct de ce dimanche soir a essentiellement traité des VR d'or, une selection des meilleurs titres de l'année organisée par le blog dédié aux objets connectés, assistants vocaux et réalité virtuelle, Stylisme.com en partenariat avec notre site et des administrateurs et modérateurs de groupes VR sur Facebook dont Oculus Quest 2 France et Zone VR. Vous retrouverez donc le responsable du blog, Rodolphe Degandt et notre boss, Eric de Brocart pour ce débrief sur notre sélection des meilleurs jeux VR de cette année. Biejn sûr, direct oblige, nous avons aussi répoçndu à vos questions sur des suejs comme les parrainages, les grips pour le Quest 2, le crossbuy et ses avantages, etc.

Regardez le replay sur notre chaîne YouTube ou ci-dessous.

Précédents lives (playlist complète sur YouTube ici) :