OneOdio lance de grosses réductions sur ses casques et écouteurs, avec pour certains un casque acheté, le second offert !

Pendant une semaine, la marque OneOdio lance « le deal de la semaine » avec à la clé la possibilité de bénéficier d'un code de réduction sur des écouteurs, de 14 € de réduction sur l'achat de deux produits ou encore d'une opération spéciale un casque acheté et le deuxième offert, valable sur une sélection d'articles.

Pour rappel, OneOdio est une marque spécialisée dans l'univers du son et propose des écouteurs ou des casques. Pour l'entreprise chinoise, la musique est un élément essentiel de l'expérience humaine et l'objectif est de proposer à la fois des produits de très haute qualité tout en proposant des prix abordables.

Parmi les deals de la semaine, signalons le casque de jeux OneOdio Pro M qui bénéficie de 15 € de réduction supplémentaire si vous en achetez deux.

Ce casque est de type supra-auriculaire avec deux haut-parleurs de 50 mm haut de gamme afin de vous offrir un son précis, détaillé et authentique. Les coussinets sont agréables et confortables. Le casque filaire est pliable et se range facilement dans son sac de transport.

Il possède un micro détachable, est compatible Bluetooth 5.2 avec une portée de 10 m et sa batterie de 1 000 mAh permet de profiter de 110 heures de jeux, pour un temps de charge de 4 à 5 heures. Pour les initiés, le casque dispose d'une impédance de 32 Ohms et d'une sensibilité de 110 +/- 3 dB.

Vous trouverez le casque OneOdio Pro M au prix réduit de 45 € au lieu de 68 €, ou à 88 € pour l'achat de deux casques.

À noter que le second casque peut aussi être choisi parmi les OneOdio Monitor 60, Pro-50 ou encore Pro-30.

Vous trouverez également d'autres bons plans disponibles sur le site de OneOdio.