Wreckfest : le jeu de course musclé se lance sur mobiles en vidéo

Bien connu pour les FlatOut, Bugbear avait lancé en Early Access en 2013 Wreckfest, un jeu de course et d'action à la sauce destruction derby, qui est arrivé cinq ans plus tard dans sa version finale sur PC, avant d'être porté sur PS4 et Xbox One. Plus récemment, il a eu droit à des versions PS5 et Xbox Series X|S améliorées ainsi qu'à un portage sur Switch, mais il en a encore sous le capot.

L'éditeur THQ Nordic vient en effet de partager la bande-annonce de lancement de Wreckfest pour mobiles. Le titre débarque sur iOS et Android grâce à un portage assuré par HandyGames, il est disponible contre 9,99 € sur le Google Play Store, l'App Store et le Samsung Galaxy Store, sans microtransactions, mais les joueurs sur mobiles peuvent quand même ressortir la carte bleue pour s'offrir les DLC avec des véhicules additionnels, comme sur ordinateurs et consoles.

Comme le montre la vidéo, les commandes ont évidemment été adaptées pour jouer sur un écran tactile, mais vous pouvez retrouver des manettes Bluetooth sur Amazon.