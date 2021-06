Wreckfest débarque en vidéo sur PS5, mais aussi aussi sur Xbox Series X|S

Après avoir passé de longues années en Early Access sur PC, Wreckfest est arrivé sur ordinateurs en 2018 puis l'année suivante sur PlayStation 4 et Xbox One. Développé par Bugbear Entertainment (FlatOut), le titre reprend les codes des destruction derby avec des courses musclées et de la tôle froissée.

Wreckfest avait déjà eu droit à une petite mise à jour gratuite pour Xbox Series X|S, mais les développeurs avaient annoncé une vraie version améliorée pour PlayStation 5, qui débarque aujourd'hui. Cependant, Bugbear annonce également la venue aujourd'hui d'une vraie version pour Xbox Series X|S, avec sur les deux consoles de la 4K à 60 fps, des temps de chargement réduits, un éclairage et des effets visuels améliorés, du multijoueur jusqu'à 24 joueurs et la nouvelle carte Wreckfest Playground. Tout au long du mois de juin, les joueurs peuvent également participer à des défis pour obtenir des récompenses, dont la Speedbird GT modifiée.

Wreckfest est donc disponible dès maintenant sur ces nouvelles consoles, mais seule la version PS5 a droit à son édition physique pour le moment, la version Xbox Series X|S arrivera plus tard. Le jeu de course est vendu 39,99 € (voire 36,49 € sur Amazon), et si vous l'avez déjà sur PS4 ou Xbox One, eh bien il faudra tout de même payer 9,99 € pour profiter de cette mise à jour complète.