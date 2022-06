Wreckfest : le jeu de course et de destruction enfin lancé sur Switch en vidéo

Comme souvent, les joueurs sur Switch doivent être patients pour mettre les mains sur des titres multiplateformes, mais ça y est, Wreckfest est enfin disponible sur la console de salon portable de Nintendo. Le portage avait été annoncé en septembre dernier, et après un sacré report, le titre débarque enfin sur Switch.

Wreckfest est pour rappel un jeu de course bien musclé, façon destruction derby, développé par Bugbear, le studio derrière les FlatOut. Les amateurs du genre peuvent craquer pour le jeu de base, mais également deux packs additionnels, les Season 1 et 2, rajoutant des voitures et des options de personnalisation.

Vous pouvez retrouver Wreckfest sur Nintendo Switch à 39,99 € sur Amazon.