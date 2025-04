Kirby Air Riders : un nouveau jeu de course et d'action réalisé par son créateur annoncé sur Switch 2

À l'occasion du Direct dédié à la présentation de la Switch 2, nous avons revu Kirby à plusieurs reprises. Kirby et le monde oublié aura droit à sa version améliorée Switch 2 Edition sur la future console du constructeur, mais Nintendo a dévoilé un jeu inédit, réalisé par une personnalité bien connue des joueurs.

Plus connu ces dernières années pour avoir dirigé le développement des Super Smash Bros., Masahiro Sakurai va retrouver son bébé qu'il a créé au début des années 90 avec Kirby Air Riders, un jeu de course et d'action. Masahiro Sakurai a révélé il y a quelques mois que son prochain titre était en développement depuis avril 2022. Dans la lignée de Kirby Air Ride, sorti en 2003 sur GameCube, Kirby Air Riders nous fera participer à des courses à dos de Warp Star en companie d'autres Kirby sur diverses machines.

Kirby Air Riders sortira en 2025 exclusivement sur Nintendo Switch 2, sans plus de précisions sur la date précise.