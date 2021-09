Wreckfest : le jeu de destruction derby également annoncé sur Switch

Après plus de 4 ans et demi d'Early Access, Wreckfest est officiellement sorti en 2018 sur PC, et a depuis eu droit à des portages sur consoles, y compris sur next-gen. Une plateforme phare manquait cependant à l'appel, la Switch, qui va bientôt rattraper son retard, comme cela a été confirmé lors du Nintendo Direct.

Le dernier jeu des créateurs de la série FlatOut sera disponible sur la console cet automne, en physique comme en numérique, au prix de 39,99 €. Sur le plan technique, il proposera du multijoueur jusqu'à 16 en ligne et un framerate constant à 30 fps. Mais côté contenu, nous ne savons pas encore si les extensions et éléments des Season Pass seront compris ou non.



